В жару организм обезвоживается, кровь становится густой, кровоснабжение головного мозга ухудшается, начинает болеть голова. Чтобы предотвратить это, старайтесь как можно меньше времени проводить под прямыми солнечными лучами, не более 20 минут подряд. И конечно, пейте чистую воду в течение дня. Что делать, если голова все же разболелась? Выпейте маленькими глоточками 1-3стакана вода за полчаса. Поможет прохладный душ или ванночка для ног, компресс на лоб. Желательно полежать в тишине. Есть и проверенные народные средства, которые помогают справиться с головной болью без лекарств. Чай из липового цвета 1 ч.л. цветков липы залить 1 ст. воды, кипятить 10 минут. Пить лучше на ночь. Липовый цвет не рекомендуется людям с плохой свертываемостью крови и сердечникам. Настой розмарина 1 ч.л. сухих листьев розмарина залейте стаканом кипятка, накройте салфеткой. Через 10 минут процедите и выпейте. Противопоказания: нельзя беременным и гипертоникам, при бессоннице, и тяжелых патологиях почек. Укропная вода 1 ст.л. соцветий укропа залейте 1,5 стакана кипятка, дайте постоять до остывания и пейте в течение дня. Травяной сбор Возьмите одинаковое количества соцветий пижмы, цветков липы, листьев мелиссы. 2 ст.л. сбора залейте 0,5 литра кипятка, настаивайте час. Для беременных это тоже не подойдем. Остальным можно не более 1 недели, потом лучше выбрать другое средство. Берегите себя и своих близких!