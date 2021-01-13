- 10 января около 15.30 инспекторы центра оперативного управления (ЦОУ) городского управления полиции по камерам видеонаблюдения заметили машину, передвигающуюся по замерзшему льду. За рулем автомобиля марки Lada Granta оказался 36-летний мужчина, на которого был составлен административный протокол. С целью предотвращения несчастных случаев управление полиции города Атырау доводит до жителей о том, что строго запрещается передвигаться на автомобилях по льду на реке Урал, а также просит быть бдительным и не оставлять детей без присмотра на льду, - рассказали в полиции.