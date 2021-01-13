Футбольный клуб «Акжайык» в сезоне 2021 года будет выступать в Премьер-лиге чемпионата Казахстана по футболу. Такое решение принято было принято на заседании исполнительного комитета Казахстанской федерации футбола. ФК "Акжайык" вернется в Премьер-лигу В ФК «Акжайык» с воодушевлением встретили эту новость. Премьер-лигу расширили с 12 до 14 команд. - Хочется поздравить всех болельщиков футбола. «Акжайык» вернулся в Премьер-лигу по спортивному принципу. Клуб занял второе место в своей конференции по итогам турнира Первой лиги, - отметил генеральный директор ФК «Акжайык» Азамат Шайхы. Последние два года уральская команда выступала в первой лиге. По итогам прошлого сезона в отставку был отправлен главный тренер команды Артур Авакянц. Его обязанности исполняет Алексей Тугушев. - Мы начали проводить втягивающие тренировки. Костяк команды составят местные воспитанники. Пока неясно, где будем проводить учебно-тренировочные сборы, - отметил он. Стала известна кандидатура на пост нового главного тренера. Им должен стать украинский тренер Владимир Мазяр. Он возглавлял клуб «Акжайык» в 2017-2018 годах. - Будем работать. Надеемся, что поедем на зарубежные сборы. Также УТС могут состояться в Шымкенте или Алматы, - заявил игрок ФК «Акжайык» Бауыржан Омаров. Отметим, что «Акжайык» могут объявить банкротом. Футбольный клуб уже несколько месяцев не может уплатить штраф – более 200 млн тенге. Санкции наложены из-за того, что «Акжайык» в течение двух лет не вставал на учет в Управлении госдоходов по налогу на добавленную стоимость. На содержание ФК «Акжайык» в 2020 году выделили 635 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ  