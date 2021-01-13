Украденный автомобиль жителя Кульсары вернули хозяину, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Неправомерное завладение автомобилем

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, поступило сообщение о том, что со двора дома угнали автомобиль марки Range Rover, который принадлежит 32-летнему жителю города Кульсары. – Инспекторы центра оперативного управления с помощью видеонаблюдения определили маршрут направления угнанного автомобиля. По итогам операции был задержан 31-летний житель города Кульсары. По данному факту ведется досудебное следствие по статье 200 УК РК "", - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.