Не все родители приобрели дневники летом. Те, кто решили, что спокойно приобретут школьные принадлежности, в том числе и дневник прямо перед школой, на этот раз ошибся. Вот уже третий день в Атырау дневников нет ни на рынках, ни в специализированных магазинах. - Мало привезли, видимо. На следующей неделе обещали, - обнадеживает торговец канцтоварами Сара Раева. Атырауские родители связывают нехватку дневников с внедрением электронного дневника. Однако учителя всё равно требуют приобретать бумажный дневник.