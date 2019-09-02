Накопления можно будет использовать до выхода на пенсию.
– Сейчас работающему человеку пользоваться пенсионными накоплениями можно только после выхода на пенсию. Понятно желание людей использовать эти деньги ещё до выхода на пенсию. Поручаю правительству до конца года разработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений. Например, для покупки жилья или получения образования, – заявил глава государства.Президент также добавил, что сейчас проблема недостаточности пенсионных сбережений не столь ощутима, но через 10 лет ситуация может измениться. – Количество работающих граждан, производящих пенсионные накопления, заметно уменьшится, в то время как количество пенсионеров возрастёт. При этом уровень инвестиционных доходов получаемых с пенсионных активов остаётся низким. Правительству и Нацбанку следует провести серьёзную работу по повышению эффективности пенсионной системы, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Стоит отметить, что глава государства поручил правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5%. – Поручаю правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 года. Затем вернемся к этому вопросу. За это время правительство, представители бизнеса и эксперты должны прийти к согласованному решению, - заявил Касым-Жомарт Токаев. Ранее нацбанк разработал концепцию, по которой вкладчики смогут самостоятельно выбирать управляющую компанию. Вкладчик будет самостоятельно выбирать управляющую компанию, в которую будет передавать свои пенсионные накопления.