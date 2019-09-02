Касым-Жомарт Токаев поручил освободить представителей микро- и малого бизнеса от уплаты налога от основной деятельности сроком на три года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил глава государства во время послания народу Казахстана, стоимость авиаперелетов по востребованным маршрутам гораздо дороже, чем в Европе. – Не секрет, что цены в нашей стране высокие - от продуктов питания и одежды до стоимости различных услуг. Например, вызывает вопросы, почему авиабилеты основного авиаперевозчика по наиболее востребованным маршрутам гораздо на дороже, порой до 30%, чем в Европе?! - возмутился президент. Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев поручил разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога от основной деятельности сроком на три года. – С января 2020 года вступит в силу мое решение о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса, - заявил глава государства. Напомним, 2 сентября Касым-Жомарт Токаев обратился к народу с посланием, где глава государства рассказал о сокращении госслужащих, о том, что казахстанцы смогут использовать часть своих пенсионных накоплений для покупки жилья и получения образования. Кроме этого, глава государства отметил, что на реформу министерства внутренних дел будет направлено 173 миллиардов тенге. По словам президента, образ полиции, как силового инструмента государства, будет постепенно уходить в прошлое, она станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности.
- На первом этапе необходимо до конца 2020 года реорганизовать работу Комитета административной полиции. Это нужно сделать качественно и без кампанейщины. Эффективность работы полицейских зависит от престижа самой полицейской службы. На реформу МВД будет направлено 173 миллиарда тенге в течение трех следующих лет, - отметил в своем послании глава государства. - Эти средства пойдут на повышение заработной платы, аренду жилья, создание современных фронт-офисов полиции по принципу ЦОНов.  