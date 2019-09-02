- На первом этапе необходимо до конца 2020 года реорганизовать работу Комитета административной полиции. Это нужно сделать качественно и без кампанейщины. Эффективность работы полицейских зависит от престижа самой полицейской службы. На реформу МВД будет направлено 173 миллиарда тенге в течение трех следующих лет, - отметил в своем послании глава государства. - Эти средства пойдут на повышение заработной платы, аренду жилья, создание современных фронт-офисов полиции по принципу ЦОНов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил глава государства во время послания народу Казахстана, стоимость авиаперелетов по востребованным маршрутам гораздо дороже, чем в Европе. – Не секрет, что цены в нашей стране высокие - от продуктов питания и одежды до стоимости различных услуг. Например, вызывает вопросы, почему авиабилеты основного авиаперевозчика по наиболее востребованным маршрутам гораздо на дороже, порой до 30%, чем в Европе?! - возмутился президент. Кроме этого, Касым-Жомарт Токаев поручил разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога от основной деятельности сроком на три года. – С января 2020 года вступит в силу мое решение о трехлетнем запрете на проверки субъектов микро- и малого бизнеса, - заявил глава государства. Напомним, 2 сентября Касым-Жомарт Токаев обратился к народу с посланием, где глава государства рассказал о сокращении госслужащих, о том, что казахстанцы смогут использовать часть своих пенсионных накоплений для покупки жилья и получения образования. Кроме этого, глава государства отметил, что на реформу министерства внутренних дел будет направлено 173 миллиардов тенге. По словам президента, образ полиции, как силового инструмента государства, будет постепенно уходить в прошлое, она станет органом по оказанию услуг гражданам для обеспечения их безопасности.