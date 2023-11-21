Автобусы до села Туздыбастау запустили в Алматы

С 21 ноября в Алматы запустили новый пригородный маршрут №232, сообщает управление городской мобильности.

Семь автобусов будут курсировать между посёлком Туздыбастау и вокзалом «Алматы-2». Интервал движения составит 20 минут.

— По плану развития Алматы и Алматинской агломерации до конца 2024 года планируется организация 20 новых пригородных маршрутов, обеспечив охват 50 населённых пунктов, — напомнили в ведомстве.

Напомним, с 15 ноября запустили маршрут №89 от станции метро «Райымбек батыр» до ЖК Gate City в Илийском районе. И маршрут №235 от рынка «Салем» и посёлка Исаев в Илийском районе. 20 ноября — маршрут №234 между посёлком Еламан и микрорайоном Алтай-1.