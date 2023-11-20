По данным «Казгидромета», 21 ноября ночью на севере и востоке ЗКО ожидаются туман и гололёд.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — дождь. Днём будет +8..+10 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +5..+7 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +10..+12 градусов, ночью опустятся до +9..+11 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +10..+12 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.