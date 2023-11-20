Шквальный ветер сорвал крыши и обшивки зданий в Атырау

20 ноября по Атырауской области бушевала непогода. В результате порывистого ветра до 23-28 метров в секунду повреждены электролинии, частично сорваны кровли домов и зданий. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В ведомстве подчеркнули, что обрушение представляло непосредственную угрозу для жизни людей. Спасателей перевели на усиленный режим работы.

В Атырау из-за сильного ветра произошли частичные срывы кровли, обшивки, стеклянных фасадов, кровель балкона жилых домов по улицам: Махамбет 118 «г», Нурсая №1, Ауезова №58, Н. Ондасынова №109, Азаттык №133 «б», Азаттык №67, Қ. Ахмедиярова №19, Байжігітова №61.

— Сотрудники оперативно-спасательного отряда при помощи альпинистского снаряжения и инструментов закрепляли аварийные фрагменты конструкций, убирали повреждённые частички и расчистили дороги, — сообщили в ДЧС.

Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать.