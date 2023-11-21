Когда у близкого человека праздник, хочется подарить самый красивый и оригинальный букет. К счастью, в Казахстане можно заказать цветы от Henry Bonnar в любое время года. В этом салоне всегда предложат огромнейший ассортимент. Но что выбрать, если хочется, чтобы букет был не только красивым, но и самым модным?

Какие букеты сейчас в моде?

Во флористике, как и в большинстве отраслей, вот уже несколько лет главенствует тренд на минимализм в сочетании с экостилем. Но здесь, конечно же, речь не о том, чтобы подарить один цветок без обертки. Секрет в другом. Утонченность, ненавязчивость и крафтовость — вот главные черты самых актуальных композиций.

Далее предлагаем 5 трендовых вариантов букетов, которые сейчас заказывают в одном из самых модных флористических салонов страны Henry Bonnar на дни рождения.

1. Пионовидные розы

Эти цветы во флористике начали использовать относительно недавно, но они быстро пленили мир необычной формой и нежными оттенками.

2. Гортензии

Редко кто сможет устоять перед пышными шапками цветущих гортензий. Секрет их популярности — в огромных соцветиях, которые могут быть разных оттенков.

3. Композиции в коробке

Такие композиции смотрятся изысканно и элегантно. Сейчас в моде как варианты, составленные только из цветов, так и боксы, в которых сочетаются цветы со сладостями.

4. Букеты в бумаге

Забудьте о пестрых обертках из сверкающих материалов. Сейчас самые трендовые варианты — в лаконичных однотонных бумажных обертках. Кстати, на сайте Henry Bonnar можно посмотреть, насколько эффектно и со вкусом смотрятся такие композиции.

5. Монобукеты из классических роз

Вариант вне времени и моды. Заказать букет из роз ко Дню рождения — это всегда правильный выбор. Тем более, что вариантов оформления таких композиций – миллион.

Кстати, хотя и монобукеты — это классика на все случаи жизни, но сейчас особо популярны миксы. Причем чем необычнее микс, тем моднее. Это могут быть сочетания растений, которые в природе растут в разные сезоны или в разных климатических зонах, утонченные розы с полевыми растениями.

Как теперь принято дарить цветы?

Говоря о модных тенденциях, нельзя не вспомнить, что сейчас особо популярно дарить цветы не лично, а заказывать у флористов букет с доставкой. Причин востребованности данного приема как минимум две: более удобно для заказчика и отличный способ приятно удивить получателя букета. Кстати, услуга доставки цветов по Казахстану и даже за рубеж есть и у салона Henry Bonnar, причем на очень выгодных условиях.

Полагаем, эти советы помогут не растеряться среди предложений флористов и выбрать для близкого человека самый красивый и модный букет.