Накануне в Алматы лил дождь, была небольшая дымка. Утром 21 ноября город накрыл густой туман.

Воздух, по прогнозам синоптиков, сегодня прогреется до +10 градусов тепла. В ближайшие дни ожидается только плюсовая температура. В четверг возможен дождь. В целом осень в Алматы выдалась на удивление тёплой.

Тем временем во многих регионах Казахстана бушует сильный ветер. В ночь на 19 ноября на север Казахстана обрушилась непогода. Дороги закрывали из-за метели, шквальный ветер принёс разрушения. Вечером 20 ноября ветер сорвал крыши и обшивки зданий в Атырау.