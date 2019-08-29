Как сообщил начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, горела автомашина марки "Хендай Акцент". – Пожар был ликвидирован в 18.28. На месте ЧП работали шесть пожарных и одна единица техники. Причина пожара, владелец, ущерб, и виновные лица устанавливаются. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Наличие горючих материалов, условий, благоприятных для образования горючей среды, а также источников возгорания – все эти факторы обуславливают пожарную опасность автомобиля. Порой причиной пожара может быть даже не неисправность электропроводки, а просто высокая температура деталей машины. Совершенно неожиданно и в самом непредсказуемом месте может произойти разгерметизация топливной системы. Мало кто знает, но горючими свойствами также обладают охлаждающие жидкости, тосол, на основе этиленгликоля. Будьте внимательны, так как пожар в машине можно распознать практически сразу. Запах бензина или горелой резины в кабине, появление дыма из-под капота - все это факторы, предшествующие загоранию и пожару, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что с начала года в области сгорели 63 автомашины. qdWkCi_3jncМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.