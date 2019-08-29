Иллюстративное фото из архива "МГ" - Имеется положительный опыт применения вакцины производства Serum institute в таких странах, как Албания, Бразилия, Египет, Индонезия, Мальдивы без регистрации неблагоприятных проявлений после иммунизации. Прошу принять к сведению сложившуюся ситуацию, возникшую по независящим от Казахстана причинам. После поступления вакцины в страну вакцинация будет возобновлена. Мы просим обеспечить вакцинацию детей, родившимся в период отсутствия вакцины, – добавила она. По информации Минздрава, ежегодно против туберкулёза вакцинируется более 370 тысяч новорождённых и более 230 тысяч детей в возрасте шести-семи лет. Заболеваемость туберкулёзом за последние 20 лет снизилась в 2,5 раза (с 109,7 в 1998 году до 42,9 на 100 тысяч населения в 2018 году), смертность в 15,3 раза (с 38,4 в 1998 году до 2,5 на 100 тысяч населения в 2018 году). Японский производитель обнаружил в растворителе к вакцине инородные вещества. В Казахстане отозвали вакцину против туберкулёза японского производства, которую применяли последние 14 лет. Об этом сообщила председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Людмила Бюрабекова на брифинге в Службе центральных коммуникаций. - Японский производитель проинформировал Минздрав об отзыве 33 серий вакцин из 35 стран. В Казахстан поставлялись пять серий. Причина отзыва вакцины БЦЖ – обнаружение производителем инородных веществ в растворителе к вакцине, выявленное в процессе упаковки. Эта мера соответствует принятым стандартам фармаконадзора Японии. Комитет издал приказ об изъятии этих серий вакцин с рынка и приостановлении вакцинации, – рассказала Людмила Бюрабекова. Предполагается, что инородным веществом стала пластиковая крышка, которая оказалась в растворителе препарата. - По поводу тех детей, которые получили эту вакцину (японского производства. – Авт.) – никакого риска нет. Инородное вещество найдено в трёх флаконах из 90 тысяч партий. Сказать о том, что они к нам в страну поступали, никто не может. Попадание пластика в шприц невозможно, – заверила глава комитета.