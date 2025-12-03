Автомобилистам и пешеходам рекомендуют быть осторожными на дорогах.

В Уральске 4 декабря ожидается облачная погода без осадков. Днём — около 0…+1 °C, ночью — до –4…–5 °C, ветер слабый. Синоптики рекомендуют быть осторожными на дорогах, возможен гололед.

В Атырау прогноз мягче: днём +2…+4 °C, к ночи около 0…–1 °C. Облачность, без существенных осадков.

В Актау ожидается ясная погода без осадков. Днём +5…+7 °C, ночью — примерно +4…+6 °C. Возможен лёгкий восточный ветер.

В Актобе — холодно: днём около –2…+1 °C, ночью — до –4…–5 °C. Облачно, без снега, возможен туман — автомобилистам и пешеходам лучше быть осторожнее, особенно в утренние и вечерние часы.