Департамент торговли и защиты прав потребителей региона выявил факт незаконного взимания вознаграждения за поставку социально значимого товара.

Департамент торговли и защиты прав потребителей региона установил, что в договор между предпринимателями был включён пункт о выплате торговой сети 10% вознаграждения за поставку сливочного масла.

Сливочное масло относится к перечню социально значимых продовольственных товаров, для которых подобные требования полностью запрещены. Несмотря на это, торговая сеть сознательно прописала условие о выплате, что является нарушением законодательства.

По закону вознаграждение допускается только для товаров, не входящих в перечень социально значимых, и не может превышать 5% от стоимости продукции.

В ведомстве отмечают, что в 2025 году уже возбуждено 192 административных дела в отношении субъектов предпринимательства.