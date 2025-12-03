За первое нарушение будет предупреждение, за повторное — штраф 10 МРП.

Мажилис во втором чтении принял новый закон «О профилактике правонарушений». Закон расширяет систему профилактики: теперь вместо 13 участников будет 26. В неё добавили центры поддержки семьи, мобильные группы, органы опеки, СМИ, молодежные структуры, уполномоченные органы и предпринимателей.

Также вводится ответственность за ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо и мешающей его распознаванию (никаб). За первое нарушение будет предупреждение, за повторное — штраф 10 МРП.

Также закон предусматривает ответственность за размещение и распространение запрещённого контента и за игнорирование предписаний госорганов об устранении правонарушений.

Новые правила вводят ответственность для должностных лиц госорганов и МИО за нарушение мер гражданской защиты при ЧС природного и техногенного характера. МЧС сможет привлекать их к ответственности.