Полицейские ЗКО объясняют новые правила, которые начали действовать с 12 июля. Теперь в общественных местах нельзя носить одежду, закрывающую лицо — например, балаклавы, маски и никабы. Это сделано для того, чтобы камеры могли распознавать людей и обеспечивать безопасность.

Но есть исключения. Лицо можно закрывать:

если на улице плохая погода

по медицинским причинам

во время выполнения служебных обязанностей

при участии в спортивных, культурных и массовых мероприятиях

в рамках гражданской обороны.

Отметим, что религиозная одежда, которая не закрывает лицо (например, хиджаб, шейла, химар), под запрет не попадает.

Полицейские подчёркивают, что их задача — не наказывать, а объяснить новые правила и предупредить нарушения. Также закон касается не только казахстанцев, но и иностранцев, находящихся в стране.

Власти надеются, что люди с пониманием отнесутся к этим изменениям.