Амнистия коснётся 32 женщин, стоящих на учёте в службе пробации.

150 человек в ЗКО подпадают под амнистию, женщин среди них нет

По данным комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС), сейчас в тюрьмах Казахстана находятся более 30 тысяч человек. Из них свыше 2 тысяч — женщины.

Под амнистию попадут 15 тысяч осуждённых. Из них четыре тысячи полностью освободят, а остальным — сократят срок наказания. В Западно-Казахстанской области отбывают наказание в тюрьмах более одной тысячи человек. Под амнистию подпадают 150 из них, женщин среди них нет.

Кроме того, в регионе на учёте в службе пробации (контроль за осуждёнными, которые не отбывают наказание в тюрьме-прим.автора), но состоит около тысячи человек. Амнистия коснётся 150 человек, включая 32 женщин. Освобождение или сокращение срока назначается только судом. Все дела амнистируемых будут переданы в суд до конца 2025 года. Пока в стране ни в одном случае в применении амнистии не отказали.

Сэкономленные на содержании заключённых деньги направят на ремонт тюрем и улучшение их условий. Также КУИС помогает бывшим заключённым вернуться к нормальной жизни: они могут получить медицинскую, юридическую и психологическую помощь, помощь в поиске работы, а при необходимости — временно пожить в центрах адаптации.

Амнистия — это проявление гуманности. Она позволяет освободить некоторых людей от уголовной ответственности или сократить им срок наказания. Закон об амнистии подписывает президент Казахстана.

Она применяется к следующим категориям осуждённых:

лицам, совершившим уголовные проступки и/или преступления небольшой тяжести;

гражданам, совершившим преступления средней тяжести, при условии отсутствия ущерба, его полного возмещения либо отсутствия гражданского иска;

представителям социально уязвимых категорий, совершившим преступления средней тяжести — вне зависимости от наличия ущерба или иска;

осуждённым за преступления средней тяжести, не имеющим отрицательной характеристики поведения и у которых до конца срока осталось менее одного года.

Закон об амнистии не распространяется на осуждённых за коррупционные, экстремистские или террористические преступления и на совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. А также осуждённых за применение пыток и рецидивистов.

Фото: pexels.com