Иллюстративное фото из архива "МГ" Ранее Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) опубликовал пересмотренные значения максимальных рекомендуемых ставок по несрочным депозитам, которые выросли до 12,5 процента, по срочным и сберегательным на короткие сроки - до 13 процентов. - В рамках взаимодействия КФГД с банками, описанного в методике определения и установления размера максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, информация об обновленных ставках была направлена в финансовые институты 10 марта 2020 года, в день пересмотра максимальных ставок. По состоянию на 11 марта банки пересматривают ставки по депозитам, и некоторые уже повысили ставки по несрочным и сберегательным депозитам на три месяца в тенге до максимальных значений. Сегодня доходность по депозитам в тенге значительно выше, чем по депозитам в иностранной валюте, и полностью покрывает инфляцию (6 процентов). Пересмотр максимальных ставок КФГД по депозитам в национальной валюте в сторону увеличения позволяет сохранить высокую доходность и привлекательность тенговых депозитов для казахстанцев на любые сроки, - говорится в сообщении. 10 марта Национальный банк объявил о повышении базовой ставки с 9,25 процента до 12 процентов.