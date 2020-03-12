Банки пересматривают ставки по депозитам. Об этом сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов, сообщает Tengrinews.kz. В Уральске снизились тарифы на коммунальные услуги Иллюстративное фото из архива "МГ" Ранее Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) опубликовал пересмотренные значения максимальных рекомендуемых ставок по несрочным депозитам, которые выросли до 12,5 процента, по срочным и сберегательным на короткие сроки - до 13 процентов. - В рамках взаимодействия КФГД с банками, описанного в методике определения и установления размера максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, информация об обновленных ставках была направлена в финансовые институты 10 марта 2020 года, в день пересмотра максимальных ставок. По состоянию на 11 марта банки пересматривают ставки по депозитам, и некоторые уже повысили ставки по несрочным и сберегательным депозитам на три месяца в тенге до максимальных значений. Сегодня доходность по депозитам в тенге значительно выше, чем по депозитам в иностранной валюте, и полностью покрывает инфляцию (6 процентов). Пересмотр максимальных ставок КФГД по депозитам в национальной валюте в сторону увеличения позволяет сохранить высокую доходность и привлекательность тенговых депозитов для казахстанцев на любые сроки, - говорится в сообщении. 10 марта Национальный банк объявил о повышении базовой ставки с 9,25 процента до 12 процентов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.