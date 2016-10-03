Провести время со своей семьей, друзьями, отдохнуть от городской суеты и окунуться в атмосферу тепла, комфорта и чистоты предлагает банный комплекс «Хан Арасан»   01Новый комфортный банный комплекс открылся в районе ЗКАТУ (бывший СХИ) и рад принять и предоставить свои услуги уральцам и гостям города. 02Здесь можно попариться в общественном мужском или женском отделениях. Вся мебель - столы и парные сделаны из добротной породы дерева - липы, которая славится своей прочностью и полезными свойствами. 03После парилки можно ополоснуться в душевой кабинке или передохнуть на уютном диване. 04Если вы решили провести выходные или праздники своей компанией, то к вашим услугам VIP -залы на 10 и 20 мест, оборудованные душевыми кабинами и зонами отдыха с телевизором. 05Также вы можете сыграть в бильярд с друзьями или спеть в караоке, а можно организовать шашлыки или даже минибанкет. 06После банного релакса вы сможете отдохнуть возле бара, где вам предложат чай, прохладительные напитки или легкий перекус. 07Не успели позаботиться о банных атрибутах? Не проблема, здесь сможете купить и мыло, и шампунь, и веник, и даже шапочку в парную. В общем, все, что нужно для правильного отдыха в бане. 08Кстати, в аренду Вам могут предоставить халаты, полотенца и простыни. 09Фишкой банного комплекса «Хан Арасан» является наличие своей парикмахерской, услуг мастера маникюра, педикюра и массажиста. 10А еще вас приятно удивят приемлемые цены банного комплекса. На территории «Хан Арасан» есть удобный охраняемый автопаркинг.

Регламент работы по будням - с 11.00 до 22.00 (кроме понедельника) и в выходные дни с 10.00 до 23.00. Банный комплекс «Хан Арасан» ждет Вас по адресу: Ул. Жангир-хана, 51В (р-н ЗКАТУ), остановка СОШ №30 Тел.: 8 (7112) 93-34-30, 93-34-31, 8-776-915-71-38.

На правах рекламы.