Регламент работы по будням - с 11.00 до 22.00 (кроме понедельника) и в выходные дни с 10.00 до 23.00. Банный комплекс «Хан Арасан» ждет Вас по адресу: Ул. Жангир-хана, 51В (р-н ЗКАТУ), остановка СОШ №30 Тел.: 8 (7112) 93-34-30, 93-34-31, 8-776-915-71-38.

Новый комфортный банный комплекс открылся в районе ЗКАТУ (бывший СХИ) и рад принять и предоставить свои услуги уральцам и гостям города.Здесь можно попариться в общественном мужском или женском отделениях. Вся мебель - столы и парные сделаны из добротной породы дерева - липы, которая славится своей прочностью и полезными свойствами.После парилки можно ополоснуться в душевой кабинке или передохнуть на уютном диване.Если вы решили провести выходные или праздники своей компанией, то к вашим услугам VIP -залы на 10 и 20 мест, оборудованные душевыми кабинами и зонами отдыха с телевизором.Также вы можете сыграть в бильярд с друзьями или спеть в караоке, а можно организовать шашлыки или даже минибанкет.После банного релакса вы сможете отдохнуть возле бара, где вам предложат чай, прохладительные напитки или легкий перекус.Не успели позаботиться о банных атрибутах? Не проблема, здесь сможете купить и мыло, и шампунь, и веник, и даже шапочку в парную. В общем, все, что нужно для правильного отдыха в бане.Кстати, в аренду Вам могут предоставить халаты, полотенца и простыни.Фишкой банного комплекса «Хан Арасан» является наличие своей парикмахерской, услуг мастера маникюра, педикюра и массажиста.А еще вас приятно удивят приемлемые цены банного комплекса. На территории «Хан Арасан» есть удобный охраняемый автопаркинг.На правах рекламы.