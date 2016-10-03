Иллюстративное фото из архива "МГ" При этом, как отметили на специальном брифинге в Павлодаре, впервые в Казахстане успешно проведена трансплантация лёгких. "Операции были проведены буквально на днях, в течение этой недели. На забор органов согласились родные пациентов. В одном случае - это молодой человек 20 лет, во втором мужчина 32 лет. У них были черепно-мозговые травмы. Операции проводились в Национальном кардиохирургическом центре. Для пересадки были отобраны два сердца, почки, легкие, печень. В данный момент все операции проведены. Отторжения в первые сутки у реципиентов не было", - рассказал руководитель Управления здравоохранения Павлодарской области Нурлан Касимов. Он также отметил, что среди тех, кому были пересажены органы, люди разных возрастов. На грани жизни и смерти находилась 14-летняя девочка с хронической почечной недостаточностью. Заболевание прогрессировало. Благодаря трансплантации почки, жизни девочки ничего не угрожает. "Я считаю, что родные доноров совершили гражданский подвиг, дав согласие на пересадку. Я, как родитель и как врач, хотел бы перед ними поклониться", - добавил Нурлан Касимов. В Павлодарской области это уже третий случай донорства в 2016 году. В начале года родные 37-летней Олеси Пушкиной разрешили врачам изъять почки, печень и сердце. В течение суток они были пересажены нескольким пациентам. Трансплантация органов в Казахстане осуществляется в порядке очереди. В листе ожидания значится более трех тысяч человек. Врачи подчеркивают, важен не только номер очереди, но и сопоставимость тканей. К слову, в ЗКО более 100 людей нуждаются в трансплантации органов. К примеру, почечную недостаточность в Казахстане лечат гемодиализом, который оплачивает государство. Проблему могла бы решить пересадка трупных органов, но, к сожалению, в нашей стране это не развито. В основном, пересадку почек и печени проводят от родственников, но впоследствии, никто не гарантируют, что сам донор сможет жить полноценной жизнью. - На учете сегодня состоят около ста больных, которым необходима пересадка органов сердца, печени, поджелудочной железы. Нет необходимости создавать много центров по трансплантологии, для нашей республики достаточно два, сегодня санавиация работает, и думаю, эти вопросы будут решаться, - заявил руководитель управления здравоохранения ЗКО Камидолла ИРМЕНОВ. Многие не дают согласие на пересадку органов от умершего человека лишь по религиозным причинам. Как заявляют специалисты, традиционная религия не выступает против такой науки как трансплантология, потому что особое значение в ней занимает жизнь человека. - Как показывает мировая практика, даже руководитель Иранской республики в 1989 году сам предложил народу возглавить государственную программу по трансплантологии. Мы не должны думать, что мусульманская или христианская религия выступает против трансплантологии, на самом деле это не так, - подтвердил руководитель отдела управления религии ЗКО Саялбек ГИЗЗАТОВ.