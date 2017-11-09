Beeline возвращает до 7,5% от стоимости покупки на AliExpress
Держатели Карт Beeline и пользователи мобильного приложения «Мой Beeline» получат до 7,5% кэшбека от суммы покупки на AliExpress.
Для получения кэшбека необходимо в приложении «Мой Beeline» найти акционный баннер, посредством соответствующей ссылки перейти на AliExpress, выбрать товары и оплатить Картой Beeline. В течение 24 часов с момента покупки клиенту придет SMS-оповещение. Кэшбэк начисляется на счет указанного мобильного телефона Beeline в течении 45 дней с момента оплаты покупки. Размер кэшбэка зависит от выбранной категории.
«Beeline делает все, чтобы покупки в интернете были простыми и удобными. Это очень актуально в преддверии нового года. Больше не нужно бегать по магазинам. Оплачивать покупки с Карты Beeline намного выгоднее благодаря хорошим бонусам. Это позволяет не ограничивать себя в выборе подарков близким. Совершать покупки с повышенным кэшбеком можно вплоть до полуночи 31 декабря», - отметил главный исполнительный директор Beeline Казахстан Александр Комаров.
Акция не действует на:
• Подарочные сертификаты;
• Пополнение мобильного счета в приложении AliExpress;
• Товары категории Молл или любые товары с доставкой из России;
• А также если перед оформлением заказа пользователь не авторизовался
Напомним, что Карта Beeline позволяет производить любой тип операций по оплате покупок, переводам, а также снятию денег без комиссии в любом банкомате РК.
Помимо бесплатного годового обслуживания карты, абоненты Beeline получат:
• Кэшбэк - 1,5 %
• Вознаграждение - 6 % на остаток
• Бесплатное зачисление средств
• Бесплатный сервис SMS-информирования о проведенных операциях
• Возможность бесконтактной оплаты
• Безопасные интернет-покупки с динамическим 3D Secure кодом
Для получения карты достаточно обратиться с документом, удостоверяющим личность, в любой офис продаж и обслуживания Beeline.
Всю подробную информацию по карте клиенты Beeline могут получить по звонку на короткий номер: 657. Подробности: www.beelinecard.kz, www.money.beeline.kz
Мобильное приложение «Мой Beeline» можно установить на iOS и Android устройства бесплатно через магазины приложений App Store и Google Play.
На правах рекламы.
