1. Раньше прокурорами ходатайство на содержание под стражей по всем уголовным делам санкционировалось на 2 месяца, сейчас же сроки содержания под стражей сократились с 2 месяцев до 10, 15, 20 суток в зависимости от тяжести преступлений. На сегодня прокуратурой г.Атырау санкционировано 42 ходатайства. 2. Время нахождения подозреваемых в ИВС раньше составляло 72 часа, сейчас ходатайства органа уголовного преследования по всем уголовным делам об избрании меры пресечения поступают в прокуратуру в течение 24-28 часов. В свою очередь санкции в суд прокурорами направляются до 48 часов. На сегодняшний день в указанный промежуток в суд поступило 38 санкций. 3. До сегодняшнего дня в городе отсутствовал центр пробации в ДУИС, сейчас в здании ДУИС г.Атырау открыли центр пробации, где еженедельно по графику ведут прием граждан прокурор, медиатор, психолог, специалисты из центра занятости и центра обслуживания населения. 4. После заключения меморандума с ДВД, РГП «Национальная палата медиаторов», областной коллегией адвокатов, в здании УВД города открыли кабинеты адвоката, медиатора, дежурного кабинета и следственные прозрачные кабинеты с видео-аудио записями. 5. По инициативе прокуратуры города в целях обеспечения доступности граждан к участковым полицейским в бюджетный план включена постройка стационарных постов участковых полицейских. На данный проект выделено 22,4 млн тенге. 6. Раньше получение разрешения на организацию выездной торговли не было урегулировано законом, а также отсутствовал стандарт оказания услуг по ним. Сейчас прокуратурой города прекращена практика незаконного требования от субъектов бизнеса сдачи 18 типов документов, обеспечена возможность занятия предпринимательской деятельностью для граждан. 7. В Атырау открылся центр правоохранительных услуг.