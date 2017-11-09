Золотистая картофельная нематода является узкоспециализированным паразитом картофеля, в меньшей степени томатов, баклажан и паслена. Потери урожая могут составлять 20-80%, более того способна сохраняться в почве до 10 лет, что в последующем может вызвать сокращение площадей пригодных для выращивания картофеля. Кроме прямого наносится косвенный ущерб, вызываемый запретом или ограничением перевозок продукции из зон заражения.

8 ноября при проведении карантинного контроля в городе Уральск досмотрена партия картофеля весом 20 тонн, ввезенная из Нижегородской области РФ автомобильным транспортом.По результатам досмотра установлен факт заражения картофеля карантинным объектом — золотистой картофельной нематодой. Заражение карантинным объектом подтверждено заключениями карантинной фитосанитарной экспертизы, - говорится на сайте минсельхоза. В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Евразийского экономического союза в области карантина растений, партия зараженного картофеля возвращена на территорию Российской Федерации.