Видео с головами коров было опубликовано в паблике @zello_atyrau. На кадрах видно, что у всех коров были серьги, на ушах имелись бирки желтого цвета, некоторые головы были опаленными. По словам местных жителей, языки животных были отрезаны. По факту обнаружения коровьих голов возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК - "Кража". Дело расследуют сотрудники ГОП №2 г.Атырау. По серьгам устанавливаются хозяева животных, также будет установлено время и место забоя скота. - Удалось выяснить, что коровы принадлежали порядка 10 жителям Атырауской области и ЗКО - пятерым жителям Курмангазинского района, троим жителям Кызылкоги, еще несколько владельцев коров нашли в Западно-Казахстанской области. Они подтвердили информацию о реализации коров одному человеку. Теперь же полицейским предстоит установить личность покупателя, а также место забоя скота, - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.