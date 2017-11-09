27 октября 2017 года во всем мире был открыт предзаказ на iPhone 10, продажи последней, юбилейной модели легендарного смартфона начались 3 ноября. Чуть раньше стартовали продажи iPhone 8 и iPhone 8 S. У каждого человека должна быть мечта! А что делать, если Вы получаете 150 000 тенге в месяц, а Ваша заветная мечта – смартфон с надкушенным яблоком последней модели?
В Казахстане стоимость недавно презентованных моделей iPhone варьируется в среднем от 350 000 до 600 000 тенге. Сумма серьезная, поэтому прежде чем решиться на покупку, оцените все плюсы и минусы. Даже если Ваша зарплата в несколько раз меньше цены за новый гаджет, но Вы уверены, что он Вам необходим, можно обратиться в банк за кредитом.
- На приобретение технических устройств мы советуем своим клиентам брать беззалоговый заём, будь то новый смартфон, стиральная машина или подержанный автомобиль. Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает физическим лицам «Кредит наличными», который выдается сроком до 5 лет на сумму до 5 000 000 тенге. Кстати, летом этого года мы значительно снизили ставки вознаграждения по этому займу и теперь у нас одно из самых выгодных предложений на рынке на сегодняшний день. Еще один плюс этого продукта в том, что он не требует залога и первоначального взноса, - отметил директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Асхат Мусагалиев
Но при этом собеседник отметил, что Банк ВТБ (Казахстан) видит свою миссию в обучении своих клиентов финансовой грамотности и на доступных примерах объясняет, как важно умело распоряжаться своими средствами и семейным бюджетом. К сожалению, часто бывает, что люди берут кредиты под давлением сиюминутных желаний, не думая о будущем.
Но специалисты банка, оценивая возможности клиента, предлагают ему наилучший вариант.
- Если мы видим, что человек хочет взять заём под давлением импульсивных желаний, к примеру, на покупку каких-то супермодных товаров, но при этом его заработок не позволит ему после такого приобретения жить как прежде и сильно скажется на семейном бюджете, то мы стараемся предостеречь клиента от таких покупок и тем более кредитов на них, - отметил Асхат Мусагалиев. - Но в нашей практике мы часто сталкиваемся с тем, что люди уже оформили кредит в другом банке под большой процент и только после этого осознали, что им тяжело нести такую финансовую ношу. В таком случае мы предлагаем рефинансировать дорогостоящий займ в нашем банке.
Рефинансирование - это частичное или полное погашение ссуды за счет получения нового, более дешевого кредита. Заемщик берет кредит в другом банке под меньший процент, погашает предыдущий кредит и выплачивает новую задолженность. Таким образом ставка вознаграждения становится ниже, а следовательно становятся меньше и сумма ежемесячного взноса. В Банке ВТБ (Казахстан) можно рефинансировать кредит на сумму до 5 000 000 тенге.
