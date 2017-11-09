Если раньше человек выходил на пенсию, при этом имел накопления в ЕНПФ, то деньги он получал частями раз в год, теперь эта сумма будет делиться и выплачиваться ежемесячно. К примеру, раньше человек, вышедший на пенсию, получал выплату в размере 30 минимальных размеров пенсий (844 тысячи тенге) 1 раз в год. Теперь эта сумма будет и выплачиваться ежемесячно в течение года. Об этом сообщили представители АО «ЕНПФ» во время подписания меморандума о сотрудничестве с акиматом ЗКО. На сегодняшний день подписано уже 10 меморандумов. В рамках каждой поездки обсуждается функционирование, состояние накопительной системы в целом и охват ею жителей области. - Одной из причин, почему накопления невысокие, эксперты определяют не достаточную информированность населения. Поэтому одной из важных задач ЕНПФ является повышение финансовой грамотности населения в части пенсионного законодательства накопительной пенсионной системы, - рассказала заместитель председателя правления АО «ЕНПФ» Сауле ЕГЕУБАЕВА. По официальным данным, население западного региона составляет 636 тысяч человек, и только 336 тысяч из них являются экономически активными. Объем пенсионных накоплений составил на 1 октября текущего года 298 млрд тенге. Среднее накопление у одного человека составляет 821 тысячу тенге, эта цифра выше среднереспубликанского значения, и все-таки она достаточно маленькая. - 43% пенсионных активов инвестировано в финансовые инструменты – это государственные ценные бумаги, 22% в банки второго уровня, 12% в государственные ценные бумаги иностранных государств и 8% - это депозиты в иностранных банках, - сообщила директор департамента сопровождения и развития региональной сети Мамила МУСАБЕКОВА. Население, которое делает взносы, имеют дивиденды, то есть инфляция никак не влияет на деньги в пенсионном фонде, она покрывается за счет инвестиционных процентов, и люди остаются при своих отчислениях. - Вот это нужно обязательно доводить до населения, потому что вопросы всегда возникают, и вот подписание меморандума даст возможность все это разъяснить. Мы готовы в этом содействовать, если будут вопросы и проблемы, мы готовы их решать, - заявил заместитель акима ЗКО Багдат АЗБАЕВ. Также стало известно, что с января 2018 года пенсионный возраст у женщин увеличивается, они будут выходить на пенсию не с 58 лет как было раньше, а в 58 лет и 6 месяцев. Также достаточно много людей задается вопросом: «Какую пенсию я буду получать по достижению пенсионного возраста?». Представители ЕНПФ разъяснили. Если у человека имеются отчисления, то он будет получать базовую пенсию и плюс часть своих накоплений, если накоплений нет, остается только базовая, но она небольшая, именно поэтому население должно как минимум 10 раз в течение года откладывать себе на старость.