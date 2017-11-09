Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, подозреваемого в скотокрадстве уже задержали. - В РОВД Акжайыкского района обратился глава одного из крестьянских хозяйств и заявил о краже 11 племенных быков. Ущерб составил 3,6 млн тенге, - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. - Полицейскими был задержан 37-летний подозреваемый житель Акжайыкского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 ч. 3 УК РК - "Кража".