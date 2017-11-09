Сегодняшний день принесет много интересных сюрпризов, но особенно повезет активным знакам Зодиака. Постараемся избавиться от лени и своих комплексов и разрешим служебные проблемы в первую половину суток. А вечер богат на романтические встречи и знакомства — искать Купидона желательно на природе, там и флиртовать приятнее.
Овен
Овны, сегодняшний день благоприятен для осуществления новых проектов. Старайтесь прислушиваться к разговорам в коллективе — кое-кто из сослуживцев недоволен вашими методами. Чтобы избежать недоразумений, желательно сразу раскрывать все карты — искренность в профессиональной сфере бывает полезной.
Телец
Тельцы, вы усердны и трудолюбивы — сегодня эти качества будут востребованы. Не ищете похвалы среди коллег, лучше обратитесь за поддержкой к влиятельным знакомым. Отношения с родственниками стабильны, но возможны разногласия по финансовым вопросам (звезды намекают, что пришла пора обсудить семейный бюджет).
Близнецы
Близнецы, день подходит для серьезных бесед с партнерами, будьте аккуратнее — вашими идеями интересуются конкуренты. Не расстраивайтесь из-за сложностей в общении с сослуживцами — это не отразится на вашей профессиональной деятельности. Отношения с поклонниками идеальны — никаких чудес, просто удачное расположение планет.
Рак
Раки, сегодня вам придется принять ряд важных решений — доверяйте интуиции, и все пройдет гладко. Звезды сулят выгодные сделки, не исключены полезные знакомства с людьми из делового мира. Бытовые хлопоты желательно перенести на вторую половину дня, постарайтесь заранее распределить обязанности между домочадцами.
Лев
Львы, звезды обещают, что сегодняшний день вас не разочарует. Чудес не ждите — удача раздает подарки только трудолюбивым. Вы заслужите уважение влиятельных людей, а некоторые сумеют подписать выгодные контракты. Отношения с домочадцами станут натянутыми, но совместный шопинг мигом улучшит атмосферу в семействе.
Дева
Девы, мечтать, конечно, не вредно, но сегодняшний день благоприятен для активных действий. Постарайтесь быстрее разобраться с профессиональными проблемами и выкроите часок для общения с приятелями. Дружеские тусовки или светские мероприятия отлично впишутся в ваш график, и время для романтичных свиданий тоже найдется.
Весы
Весы, не будьте так восприимчивы к критике — кое-кто просто хочет испортить вам настроение. Найдите свои наушники, включите любимую музыку и продолжайте спокойно заниматься делами — да ни один скандалист не выдержит такого равнодушия. А вечером можно и покричать — друзья не обидятся, если вы выпустите пар в их присутствии.
Скорпион
Скорпионы, сегодня все складывается на удивление гладко — не ищите подвоха, просто звезды решили вас порадовать. О ваших дипломатических талантах известно многим, но в решении принципиальных вопросов от компромисса можно и воздержаться. Вечер желательно посвятить избраннику — любимый рад даже маленькому сюрпризу.
Стрелец
Стрельцы, день сегодня ожидается неплохой, постарайтесь не откладывать принятие важных решений — скорость и смекалка станут лучшими друзьями на эти сутки. Звезды предсказывают знакомство с интересным и полезным человеком — доверьтесь своей интуиции, и вы не пропустите эту судьбоносную встречу.
Козерог
Козероги, если сегодняшние проблемы покажутся неразрешимыми, не торопитесь впадать в депрессию — возможно, начальство испытывает вас на прочность. «Сохраняйте лицо», и вы непременно получите несколько интересных коммерческих предложений. Для любовной сферы звездных рекомендаций нет — здесь и так все чудесно.
Водолей
Водолеи, постарайтесь уделить время друзьям — служебные проблемы подождут и никуда не денутся. Поклонники сегодня тоже нуждаются в вашем внимании — эти создания готовы примерзнуть к скамейкам, лишь бы увидеть ваши очаровательные глазки. Не играйте с чувствами ухажеров — вдруг они настроены на серьезные отношения?
Рыбы
Рыбы, сегодняшний день переполнен соблазнами — доверяйте своей интуиции и старайтесь избегать общения с сомнительными личностями. В профессиональной и финансовой сферах ситуация складывается неплохо, звезды советуют вспомнить о давних связях и контактах — влиятельные знакомые ждут не дождутся вашего звонка.
Источник: astro7.ru