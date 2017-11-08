45-летний местный житель проживал в мкр.Нурсая, 49. О его пропаже в полицию сообщили родные. - В день пропажи мужчина был одет в белую с красными полосками рубашку, черные брюки и черные туфли. Приметы: рост 174-175 см, худощавого телосложения, волосы черные прямые, - сообщили сотрудники криминальной полиции ДВД. Людей, обладающих информацией о местонахождении пропавшего, просим обращаться по телефонам: 98-20-12, 98-20-78, 98-20-47 в отдел криминальной полиции УВД г.Атырау, либо по номерам 102 и 112.