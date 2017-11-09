Со слов владельца клуба "Шале" Владимира ОХВАТОВА, он ждет результатов пожаротехнической экспертизы, чтобы подать в суд на АО "КазТрансГазАймак", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказал Владимир ОХВАТОВ, через несколько дней после пожара он направил руководству АО "КТГА" письмо, в котором указал ущерб и рассказал о том, как сработали рабочие их ведомства. - Я направил письмо в уральский филиал и в головной офис в Астану, но никакого ответа от них до сих пор не пришло. Они даже не позвонили мне. Сейчас еще продолжается оценка сгоревшего имущества: техники и музыкальной аппаратуры. А пока сумма того, что уже посчитали, составляет 750 миллионов тенге, - сообщил владелец клуба. Также Владимир ОХВАТОВ отметил, что экспертиза пожарных еще не готова, и после нее он намерен подготовить иск в суд на АО "КазТрансГазАймак". - У меня без работы остались порядка 40 человек из-за пожара. Двоих я смог устроить в другое кафе. Они все видели, как и из-за чего произошел пожар, и то что газовики говорят, мол, из четырех огнетушителей два не работали - это неправда. Поэтому в суде будут решаться все эти вопросы, - заявил Охватов. Стоит отметить, что площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Напомним, клуб "Шале" загорелся 26 октября. По словам начальника службы пожаротушения, возгорание произошло после хлопка газа. Здание сгорело до тла из-за того, что каркас крыши и вся отделка помещения была выполнена из дерева.