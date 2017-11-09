17-летнюю студентку колледжа сняли с центрального моста дорожные полицейские - старший сержант Талгат УТЕМУРАТОВ и сержант Ринат АКБАЛИН.

8 ноября в 12 часов дня при патрулировании улиц областного центра на центральном мосту была замечена девушка, которая хотела спрыгнуть в реку Урал. Полицейским удалось остановить девушку и посадить в машину. - Девушка была доставлена в городской отдел внутренних дел, с ней была проведена беседа. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Ведется досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ДВД. Со слов девушки, к решению покончить жизнь самоубийством ее довели сверстники в колледже. В настоящий момент полиция беседует с одногрупниками и педагогами спасенной.