Хайрена БАЛМУЛДИНА выписали из городской многопрофильной больницы сегодня, 9 ноября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО, состояние мужчины стабильное и теперь он будет наблюдаться в поликлинике по месту жительства. Напомним, 17 октября в 12.40 в микрорайоне Астана при проведении строительно-монтажных работ с крыши второго этажа на железные прутья забора упал мужчина. В этот же день он был прооперированв городской многопрофильной больнице. Сложнейшая операция длилась около шести часов и прошла она под руководством заведующего приемным отделением городской многопрофильной больницы,  выпускника программы "Болашак" Бахтияра Ташкенбаева. Кроме того, подробности произошедшего рассказала владелица кафе, где производили строительно-монтажные работы. Пострадавшего мужчину перевели в палату.