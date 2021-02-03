Жителям и гостям г.Атырау стал доступен современный и безопасный способ оплаты за проезд в общественном транспорте – SMS-оплата. Крупнейший игрок в области цифровых финансовых сервисов компания Beeline предоставляет комфортные условия для большего количества городов республики. Такой способ оплаты уже прекрасно зарекомендовал себя среди жителей Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Кызылорды, Актобе и других городов.
Жители и гости города могут оплачивать за проезд простым способом. Нужно всего лишь найти 4-значный код транспорта, расположенного в салоне автобуса. И отправить данный код в виде SMS-сообщения на номер 2505. В ответ пользователь получит электронный билет в виде SMS, который можно предъявить контролеру. Отправка SMS бесплатная.
Сервис доступен на маршрутах №14, №30, №50, №52, №53, №62, №3, №7, №15, №58А, №59. Стоимость проезда аналогична другим способам оплаты и составляет 80 тенге.
Запуск сервиса комментирует начальник отдела продаж и регионального развития Службы цифровых финансовых сервисов Анастасия Ли: «Мы рады предоставить возможность клиентам Beeline в г.Атырау оплачивать проезд современным и безопасным способом с баланса своего мобильного телефона посредством SMS. Данная функция, несомненно является удобной и безопасной, ведь телефон всегда под рукой. Несколько кликов – и вы получаете SMS-билет за проезд. Также мы планируем запуск акций, которые позволят нашим абонентам получать кэшбэк с оплаты и экономить на поездках. Следите за новостями компании».
Помимо транспорта можно оплачивать коммунальные услуги, интернет и ТВ, штрафы и налоги, осуществлять переводы и многое другое - всё это доступно абонентам Beeline.
Мобильное приложение «Мой Beeline» доступно всем клиентам предоплатной формы расчета на мобильных платформах Android
и iOS
. Подробности: www.beeline.kz
Новости Компаний.
Лицензия 0000317 от 24 августа 1998 выдана Министерством транспорта и коммуникаций РК.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
***
Beeline Казахстан — лидер по количеству абонентов.
Компания предлагает услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородней связи, передачи данных, доступа в интернет на базе беспроводных технологий, оптоволоконного доступа, Wi-Fi, а также сети третьего и четвертого поколения. Помимо стандартного перечня услуг Beeline предоставляет большое количество digital-опций: мобильные финансы, Big Data, оператор фискальных данных, мультимедийные сервисы, конвергентные услуги, NB-IoT, а также M2M, MDM, E2E решения.
Beeline Казахстан признан самым уважаемым оператором страны по результатам репутационного аудита Reputation Institute.
Оператор является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в г.Амстердам (Нидерланды). VEON – глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг, акции которого торгуются на NASDAQ и Euronext Amsterdam.
***
За дополнительной информацией можно обратиться:
Служба по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан,
[email protected]