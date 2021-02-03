Руководитель АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова на брифинге в СЦК рассказала, какая работа идет в рамках поручения главы государства для ограничения спекулятивных операций на рынке недвижимости. Однако меры можно принять только на рынке первичной недвижимости. А вот цены на рынке вторичного жилья, по ее словам, регулировать и фиксировать не представляется возможным, передает zakon.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Ляззат Ибрагимова напомнила, что на снятые пенсионные накопления казахстанцы могут покупать жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. При этом у застройщиков должны быть правоустанавливающие документы. Также она прокомментировала вопросы ценообразования.
– По вторичному рынку. Это рынок, конечно, продавца. Мне кажется, надо просто выждать, и соответственно рынок придет в свое настоящее состояние - соотношение спроса и предложения, и я думаю, что к середине мая или июня вы увидите, что все эти цены, которые продавец сейчас запрашивает, они вернутся к состоянию прошлого года, - прогнозирует глава "Отбасы банка".
Касательно "первички", то здесь у властей наоборот есть возможность фиксации цен.
– В рамках программы "Нурлы жер" мы работаем с очередниками и специально для них сейчас акиматы завершили строительство кредитного жилья. Там фиксированные цены – это 220-240 тысяч тенге за кв. метр в городах Алматы, Нур-Султан. В регионах – 160-180 тысяч тенге. Но эта группа немного не совпадает с той группой лиц, которые берут пенсионные накопления. Там люди, которые в течение многих лет стояли в очереди на жилье. Для этой группы населения, которая имеет доступ к пенсионным накоплениям и не является высокооплачиваемой, мы, как "Отбасы банк", готовим специальный инструмент, он называется оффтейк-контракт. Сейчас у нас три оффейк-контракта в работе. Это два строительных проекта в городе Алматы и компания, которая занимается индустриальным домостроением в городе Нур-Султан. Мы будем заключать с ними долгосрочные оффтейки. Ждите этих новостей в течение этого месяца, где на 2022-2024 годы заявлено о строительных проектах с фиксированной стоимостью – 300-320 тысяч за квадратный метр, - заключила Ляззат Ибрагимова.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости проведения разъяснительной работы госорганов с населением и застройщиками, чтобы ограничивать спекулятивные операции на рынке недвижимости.
