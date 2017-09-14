Beeline Казахстан запустил «Выгодный Микс» для студентов казахстанских вузов. Новый тарифный план «Студенческий» дает возможность получить мобильную связь и проводной интернет в одном пакете по выгодной цене. Новый «Выгодный Микс» для студентов включает пакеты с 3, 4 и 5 SIM-картами с тарифным планом «Всё за 1590». Именно этот мобильный пакет на данный момент является самым востребованным среди предложений Beeline согласно статистике 2017 года. Все участники получают безлимит внутри сети и 100 минут на других операторов РК, а также 12 Гбайт мобильного интернета. Предложение дополнено домашним интернетом со скоростной градацией 40, 80 и 100 Мбит/сек. «К началу нового учебного года мы подготовили предложение, которое позволит студентам получить самое лучшее предложение интернета как мобильного, так и домашнего. Пакет рассчитан на компанию от 3 до 5 человек, и чем больше участников, тем дешевле для каждого выходит предложение. Таким образом, мы составили пакеты с самыми удобными услугами, и объединяем людей, чтобы они могли получить эти сервисы с максимальной выгодой», - прокомментировал Директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан Алексей Бендзь.
Тарифный план «Студенческий» действует по всему Казахстану - в 89 высших учебных заведениях страны. Пакетное предложение доступно при предъявлении студенческого билета, при этом участник может подключить своих друзей или членов семьи.
Информация об услугах, включая стоимость, проверку технической возможности подключения и форму заявки, доступна на beeline.kz