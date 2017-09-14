Иллюстративное фото с сайта polytika.ru При координации прокуратуры области сотрудниками службы экономических расследований департамента государственных доходов по Атырауской области выявлено подпольное казино, которое осуществляло незаконную деятельность в центре г. Атырау. В ходе осмотра помещения сотрудниками СЭР были изъяты: 4 покерных стола, 4 комплекта электронной рулетки «Бинго 37» марки «ЗУМ», 35 фишек, 15 системных блоков, 13 телевизоров, 2 термопринтера, 2 ручных сканера, а также денежные средства в размере 68 110 долларов США и около 19 млн тенге. - Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст.307 ч.1 УК РК - «Организация незаконного игорного бизнеса» и начато досудебное расследование, ход которого взят на контроль прокуратурой, - сообщил прокурор области Ернат СЫБАНКУЛОВ. Отметим, что настоящая статья предусматривает наказание в виде штрафа до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.