Мужчину остановили из-за выключенных фар в авто, а позже выяснилось, что он ещё и пьян.

Как рассказали в департаменте полиции ЗКО, во время несения службы внимание полицейских привлёк автомобиль, передвигавшийся по городу без включённых фар. Машину остановили. Во время проверки выяснилось, что за рулём находился 29-летний водитель, ранее лишённый права управления транспортными средствами. Кроме того, согласно медицинскому освидетельствованию, он находился в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени.