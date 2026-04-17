Будущий юрист пытался подработать на стройке в Семее, но из-за отсутствия техники безопасности и странного сбоя в работе оборудования остался инвалидом.

В Семее подработка на строительстве нового жилого комплекса закончилась для 20-летнего студента инвалидностью. Как сообщает телеканал КТК, молодой человек лишился правой руки, когда пытался очистить забившийся бетоносмеситель. Семья пострадавшего заявляет, что он работал неофициально, а работодатель до сих пор не вышел на связь.

Асылжан Калелов учится на четвёртом курсе юридического факультета и в этом году готовился к выпуску. Чтобы оплатить учебу и поддержать родителей, он устроился на стройку через знакомых. Трагедия произошла в минувшие выходные: руку парня буквально затянуло в механизм работающего аппарата.

- Случилось так, что в бетономешалке застрял камень. Я хотел расчистить его изнутри. Изнутри раствор весь выкидывал изначально лопатой. Потом уже лопата не доставала. Я хотел маленькой лопаточкой до конца расчистить. И не знаю как, но бетономешалка была отключена, но она включилась каким-то образом, - рассказывает Асылжан.

Врачи характеризуют травму как крайне тяжелую. Несмотря на все усилия хирургов, сохранить руку не удалось - механизм нанёс повреждения, несовместимые с восстановлением тканей.

- Было проведено экстренное оперативное лечение на правую верхнюю конечность. Правая верхняя конечность при поступлении была размозжённая. Сейчас состояние средней степени тяжести, стабильный пациент, - говорит врач-травматолог Жанахмет Садыков.

Мать Асылжана Гульмира Сарсембаева в шоке не только от самой травмы, но и от отношения строительной компании. По её словам, сына допустили к опасному оборудованию без малейшего обучения и техники безопасности. На стройке парень успел проработать всего три дня.

- Они поставили его на опасное место. Без инструктажа, без, как бы сказать, без техники безопасности. Без подготовки. Два дня пошёл. Третий день вот – уже здесь. Всю ему руку, всё размозжённое у него. Это ужасно. Там не было, говорят, никакого шанса спасти его руку. Как мясорубкой, говорят, прошлось, - рассказывает Гульмира.

Руководство стройкомпании избегает встреч с родственниками и отказывается комментировать инцидент прессе. Сейчас дело находится на контроле у инспекции труда, которой предстоит выяснить, почему на объекте находился человек без трудового договора.

- Полученная травма, согласно заключению о степени производственной травмы, относится к тяжёлой степени. Для установления всех обстоятельств и причин произошедшего создана комиссия по специальному расследованию несчастного случая в установленном порядке. Комиссия приступила к расследованию, - заявил госинспектор труда по Абайской области Кайрат Жокебаев.

Проверка продлится минимум десять дней, после чего все материалы передадут в полицию для принятия процессуального решения. Будущему юристу теперь предстоит долгий путь реабилитации и поиск средств на дорогостоящий протез.

Источник: телеканал КТК