Төртінші маусымнан бастап Орал-Стамбул рейсі іске қосылады. Бұл туралы "Орал" халықаралық әуежайының баспасөз қызметі хабарлады.
Жолаушылар тасымалын түріктің Pegasus Airlines әуе компаниясы тұрақты негізде орындайды. Рейстер аптасына екі рет — бейсенбі және жексенбі күндері жүзеге асырылады.
- Ыстамбұл — ірі көлік және туристік орталықтардың бірі, ол іскерлік сапарлар мен демалыс үшін, сондай-ақ әрі қарай халықаралық бағыттарға ыңғайлы қосылуға мүмкіндік береді. Тікелей рейстің ашылуы жол жүру уақытын қысқартып, Батыс Қазақстан облысы тұрғындары үшін халықаралық бағыттардың қолжетімділігін арттырады, -деп хабарлады "Орал" халықаралық әуежайының баспасөз қызметі.
Қазіргі таңда рейстің билеті сатылымға шықты.