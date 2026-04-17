Спустя 11 лет после крупного мошенничества фигуранта задержали в Европе и доставили в следственный изолятор.

В Казахстан из Германии экстрадировали гражданина, который более десяти лет находился в международном розыске за крупное мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК. Экстрадиция стала возможной благодаря совместной работе Интерпола и казахстанских дипломатов в Германии.

История дела уходит корнями в 2014 год. Следствие установило, что подозреваемый в составе группы пообещал казахстанскому предпринимателю поставить партию компьютеров. Получив оплату в размере одного миллиона долларов, злоумышленники исчезли, не выполнив обязательств.

Долгое время мужчине удавалось скрываться за границей, пока его местонахождение не установили немецкие полицейские.

- После совершения преступления подозреваемый скрылся и его объявили в международный розыск. В сентябре 2025 года его задержали в Германии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры его экстрадировали в Казахстан, - говорится в сообщении.

На данный момент задержанный помещен в следственный изолятор. Ему вменяют хищение в особо крупном размере - статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Помимо тюремного срока, суд может назначить конфискацию имущества для покрытия ущерба, нанесенного бизнесмену.