В пресс-службе ведомства сообщили, что в каждом отдельном случае привлечения к административной ответственности по статье 425 КоАП "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" нужно отталкиваться от конкретных обстоятельств, послуживших основанием для наступления такой ответственности. В период режима карантина действуют санитарные правила, утвержденные приказом министра здравоохранения от 5 июля 2020 года № ҚР ДСМ-78/2020, предусматривающие требования об обязательном ношении защитных масок при посещении закрытых помещений, а также общественного транспорта.Санитарными правилами также предусмотрены отдельные требования, связанные с нахождением граждан на улице. - В частности, социальное дистанцирование в местах скопления людей, передвижение на открытом воздухе группами не более трех человек или с соблюдением требований, установленных главными государственными санитарными врачами. К примеру, если группа лиц в составе двух-трех человек передвигается на открытом воздухе, при этом не носит защитные маски, то такие действия не будут являться нарушением требований санитарных правил, соответственно, административная ответственность за это не наступит, - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции. Передвижение группы лиц из более трех человек за исключением членов одной семьи нарушает требования санитарных правил. - Работа по выявлению нарушений и привлечению к ответственности граждан, предусмотренной КоАП, не ставит целью наказывать по формальным признакам и носит предупредительный характер, это должно способствовать снижению распространения коронавирусной инфекции, - отметили в министерстве. Статьей 64-1 КоАП предусмотрена возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения. Рассматривающий орган или должностное лицо может освободить лицо от административной ответственности, ограничившись устным замечанием. - При этом учитываются конкретные обстоятельства совершения административного правонарушения, в том числе личность правонарушителя, объект посягательства, а при наличии вреда - его размер, - сообщили в ведомстве. В министерстве сообщили, что незаконные действия, ограничивающие права физических и юридических лиц, могут быть обжалованы в вышестоящем органе или суде.