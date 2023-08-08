Что такое бизнес-план и его структура

Если коротко, то бизнес-план ресторана — это письменный документ, в котором излагаются цели бизнеса и способы их достижения.

Он необходим для привлечения денег от инвесторов. Открытие ресторана — дело дорогостоящее, и вам, скорее всего, потребуется внешнее финансирование. Бизнес-план должен показать, что у вас есть продуманная бизнес-стратегия и жизнеспособный план достижения успеха.

Основные пункты бизнес-плана и что в них должно быть

Важно понимать, что это не просто формальный документ, это своеобразный сценарий. Обычно бизнес-план содержит такие элементы:

Резюме

Несмотря на то, что это вводный раздел, его целесообразно писать в самом конце. Объем резюме не должен превышать 2-3 страниц. Важно, чтобы оно привлекательно представляло вашу идею и цепляло внимание читателя.

Подробное описание предприятия

Характеристика предприятия должна включать: название, местонахождение, правовую форму. В описание также следует включить информацию о владельце (его образование, опыт) и организационной структуре компании.

Анализ рынка

В этом разделе проанализируйте ценовую политику, сильные и слабые стороны конкурентов, тенденции рынка.

Операционный план

Эта часть касается повседневного планирования и исполнения задач, установки очередности операций.

В этом разделе дайте ответы на вопросы:

Какие должности будут в ресторане и сколько нужно нанять человек?

Как будет осуществляться поставка товаров?

Какую POS-систему будете использовать? Стационарную или более современную облачную (например, Poster POS)?

Как будет осуществляться доставка онлайн-заказов?

SWOT-анализ

С помощью SWOT-анализа определите сильные и слабые стороны вашего бизнеса, а также возможности и угрозы, с которыми он может столкнуться.

Маркетинговый план

Чтобы добиться успеха, необходимо, чтобы люди узнали о вашем ресторане. В этой части ответьте на вопросы:

Как вы собираетесь рекламировать свой бизнес?

Какой бюджет выделяете на рекламу?

Какие методы рекламы используют конкуренты?

Финансовый анализ

Эту часть можно назвать сердцем бизнес-плана, поскольку именно она позволяет оценить, есть ли вообще у планируемого бизнеса шансы стать прибыльным. Этой главе уделим больше внимания.

Финансовый анализ перед открытием ресторана

Разные части финансового анализа должны последовательно показывать взаимосвязь во времени между стартовым капиталом, доходами от продаж, прибылью и потоком денежных средств.

В финансовом анализе вы прогнозируете расходы на закупку оборудования, продукции, постоянные расходы на коммунальные услуги и аренду, оплату труда и налогов.

Расчет всех расходов, включая стоимость ингредиентов, может занять немало времени. К счастью, существуют специальные программы для ресторанов. Автоматизация для ресторанов от компании Poster поможет рассчитать себестоимость, чтобы определить маржу и предполагаемое количество подаваемых блюд для поддержания рентабельности заведения.