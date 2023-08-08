Киберполицейские ЗКО задержали дроппера (люди, обналичивающие незаконно заработанные деньги. Чаще всего их используют интернет-мошенники). Юноша 2005 года рождения звонил жертвам обмана и представлялся сотрудником полиции. «Криминальную» работу он нашёл в Telegram.

— Путём обмана завладел средствами пенсионерки 1948 года рождения. Сначала она передала через курьера 3 500 евро и 3 500 долларов. Затем мошенники потребовали ещё денег и она передала ещё восемь миллионов тенге, — рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

Во втором случае дроппер передал мошенникам 4 000 долларов и 68 000 рублей, принадлежащие жителю Уральска 1943 года рождения. Схема обмана была одна: он заявлял, что родственник якобы стал виновником ДТП, но за деньги вопрос можно решить.

Проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».