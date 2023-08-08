Все выпускники лицеев Уральска поступили на грант

В пресс-службе управления образования ЗКО сообщили, что в этом году областную специализированную школу-лицей-интернат информационных технологий для одарённых детей окончили 36 выпускников. 33 из них получили государственный образовательный грант.

Трое по собственному желанию не стали участвовать в конкурсе. Адильбек Жомарт ещё будучи одиннадцатиклассником выиграл грант астанинского Nazarbaev University, Дарья Радзиевская поступила в Самарский государственный технический университет, а Адиль Кажимов выиграл грант турецкого университета Сакарья.

С таким же успехом окончили школу 22 выпускника школы-лицея «Саулет». Среди них три студента награждены «Золотым знаком», четверо получили сертификат отличия. По результатам, опубликованным пятого августа, все выпускники школы-лицея получили государственную стипендию. 11 абитуриентов выбрали педагогику, трое — медицину, шесть выпускников предпочли технические специальности, двое — финансы.

Также обладателями государственного образовательного гранта стали все выпускники двух сельских школ в Казталовском и районе Байтерек.