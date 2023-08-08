Смертельное ДТП произошло восьмого августа на 235-м километре трассы Алматы — Оскемен. 39-летний водитель Mercedes Benz опрокинул автомобиль.
— На месте происшествия погибла 35-летняя супруга водителя. Также в больницу с различными травмами госпитализировали двухлетнего ребёнка, — сообщили в Polisia.kz.
Ведётся досудебное расследование.