Мяч с чемпионата мира по футболу подарили мальчику из Уральска, убиравшему мусор со стадиона

11-летний Алихан Сайхал со своими друзьями отличился третьего августа после матча «Акжайык» — «Женіс». Юные любители футбола решили после игры навести порядок на стадионе и собрать мусор, который оставили после себя зрители. Поступок мальчишек вызвал восхищение пользователей сети.

Оказалось, что о ребятах узнал и министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов.

– Развитие футбола — это в том числе и культура болельщиков. Поэтому твой пример очень важен для всех отечественных любителей спорта номер один. К сожалению, иногда мы видим, что ради сиюминутной и сомнительной славы в интернете молодые ребята иногда совершают вовсе неблагородные поступки. Твои действия и действия твоих друзей — это заслуга правильного воспитания и хороший пример для сверстников, — подписал грамоту чиновник.

В качестве презента глава министерства отправил Алихану Сайхалу мяч с чемпионата мира по футболу, который проходил в Катаре. Министр передал всем ребятам книги и другие подарки.

Отец Алихана Нурзат Жубанов говорит, что его сын, несмотря на свой возраст, всегда отличался дисциплиной.

– Сын любит чистоту и порядок, всё делает вовремя, всегда готов прийти на помощь. В тот день я не смог отвезти его на матч, он решил идти на стадион с друзьями. После игры задержался, мама без конца звонила ему и даже немного отругала. Оказалось, что Алихан собирал мусор со стадиона, – рассказал Нурзат Жуманов.

Алихан учится в шестом классе СОШ №47. Два года посещает футбольную школу «Жайык жастары» и говорит, что очень любит этот вид спорта.

– После матча я увидел, что на стадионе осталось много мусора, бутылки, газеты, обёртки от чипс и семечек. С друзьями решили помочь. Не думал, что окажусь в центре внимания, очень рад этому. Я очень люблю футбол и футбольную школу, в которую хожу. В будущем мечтаю стать первоклассным вратарём, — рассказал он.

Подарки также получили Мансур, Нуртас, Надир и Темирлан, которые вместе с Алиханом наводили чистоту.