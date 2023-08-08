— Командир воздушного судна принял решение об отказе мужчине в перелёте и по акту он передан полицейским. По результатам медицинского освидетельствования у правонарушителя выявлена средняя степень алкогольного опьянения, — рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Агрессивного пассажира сняли с борта в аэропорту Алматы. Инцидент произошёл на рейсе Алматы — Дели. 48-летний гражданин Индии во время посадки вёл себя агрессивно и выражался нецензурной бранью.На него наложили штраф в размере пяти МРП — 17 250 тенге.