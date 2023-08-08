Видео опубликовал Telegram-канал Qumash. На кадрах видно, как в аэропорту Уральска работник воздушной гавани катит трап вручную, без спецтехники, а тот «издаёт» жуткий скрип.
В пресс-службе аэропорта ответили что, во-первых, услышать звук трапа с борта практически невозможно, так как в салоне самолёта стоит сильный гул. А ролик снят именно из салона.
Во-вторых, трап является самоходным, с гидравлическим приводом.
— Это конструкция самоходная, работник аэропорта не тянет его, а направляет. Трап с двигателем и приводится в действие гидравлическим приводом. Применение подобной техники это мировая практика, — сообщили в пресс-службе воздушной гавани.